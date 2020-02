21/2: El PSOE en sap

La gestió que està fent el PSOE de la taula de negociació sobre Catalunya demostra que saben què tenen entre mans. Europa, alguns poders fàctics i una part del seu electorat li demanen a Sánchez que apaivagui el problema català amb diàleg (i sense independència). Les crítiques que li arriben de la dreta hiperventilada per dialogar més aviat el reforcen, davant dels seus i d’Europa. Li convé seure a negociar, i si pot ser des d’una posició de força, amb un independentisme com més feble millor. I amb la gestió que fa dels gestos i del calendari aconsegueix quatre coses. Una, visualitzar que és el campió del diàleg. Dues, alimentar l’enfrontament dins de l’independentisme, que dividit és més feble. Tres, que sembli que qui posa bastons a les rodes del diàleg no és l'Estat, sinó una part de l’independentisme que només busca excuses per no seure o per aixecar-se de la taula. I quatre: que cada vegada que fa gestos que es poden interpretar com de preferència o premi per a Esquerra –en temps d’eleccions– s'afebleixin les seves expectatives electorals. No hi ha pitjor cartell per anar a les eleccions en l’àmbit independentista que semblar l’ungit pel PSOE com l’independentisme bo. No s’ha de menystenir mai el PSOE. Saben què fan. I van a la seva.