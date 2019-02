1/3: Quina tele miraven?

Enmig de les declaracions com a testimonis en el judici al Procés, on alternaven l'amnèsia selectiva i l’arravatament tertulià, Sáenz de Santamaría i Rajoy van testificar que el setembre i l’octubre de l’any passat els independentistes catalans havien fet ús de la violència. Com ho sabien? Perquè ho havien vist per la tele. És força xocant que les persones que dirigien el govern i havien de prendre decisions dramàtiques, en un tema tan delicat, obtinguessin la informació del que passava mirant-se els 'telediarios', com el més humil dels ciutadans. I és lícit preguntar-se quina tele devien estar mirant, perquè moltes persones a tot el món que van accedir com ells a les imatges televisives dels fets van tenir la convicció exactament contrària: que l’independentisme català no feia ús de la violència, sinó que la violència es feia servir en contra seva. La frivolitat és infinita. Estem en un judici a persones que porten molts mesos a la presó i per als qui es demanen molts anys de condemna perquè diuen que hi va haver violència. I l’existència d’aquesta suposada violència se sustenta per ara només en el testimoni d’unes persones que no hi eren, que només en van veure unes quantes imatges per la tele. I ni tan sols sabem per quina tele.