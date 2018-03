3/3: Resistir

L’ESTAT TÉ MOLTA PRESSA per enterrar el problema català. Per això l’ha donat per mort tantes vegades. Tot li serveix com a epitafi per al final del Procés: el pantallasso d’un mòbil, una enquesta llegida amb eufòria, la confiança cega en el 155 i els jutjats (i la força)... Ara el pas al costat del president Puigdemont també serà presentat pel govern espanyol com un èxit -adjudicant-se implícitament la paternitat de decisions judicials i, per tant, negant la divisió de poders- i com un final. Però el procés català, a empentes i rodolons, va sobrevivint a tots els seus epitafis i el que avui presenten com un èxit serà la nova constatació de la seva enorme capacitat de resistència. ¿Cofoisme i tranquil·litat, doncs, en el sobiranisme? En absolut. Mentre es constata la seva miraculosa capacitat de resistència en l’adversitat, com és de difícil treure’l del terreny de joc, s’ha constatat també la seva dificultat per convertir en gol les ocasions creades. Bona defensa, però quan té la pilota li costa marcar. Ja ha passat més d’una vegada, i ara ha tornat a passar. En qualsevol cas, la capacitat de resistència del sobiranisme, que s’ha tornat a demostrar, que es reencarna en l’opció de Jordi Sànchez, augura que la partida serà llarga. I que no està decidida.