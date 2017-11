15/11: Russos

NO SÉ QUANTS russos es deu haver trobat l’amic lector en els últims set anys en les manifestacions independentistes, les assemblees d’Òmnium, les conferències de l’ANC o els mítings dels partits sobiranistes. Jo no me n’he trobat cap ni un. Potser per això em semblen delirants les versions segons les quals tot el que està passant a Catalunya no és altra cosa que una maniobra de la Rússia de Putin per desestabilitzar la Unió Europea. Resultarà que som tots agents russos, de franc i sense saber-ho! La teoria és absurda, però el govern espanyol s’hi agafa perquè li va molt bé, si algú se la creu. Primer, perquè li serveix per amagar que el sobiranisme català és profundament europeista, disfressant-lo grotescament de contrari a la Unió Europea (és molt més antieuropeista l’unionisme!). Segon, perquè als països de l’Est, que s’ho miren tot de lluny i hi projecten els seus propis temors, presentar l’independentisme com una maniobra russa contra Europa és garantir-se totes les simpaties desinformades. Però sobretot perquè qualsevol explicació complotista del que passa, per marciana que sigui, els resulta més agradable que la més senzilla i més clara: que milions de catalans han deixat de sentir-se espanyols, de sentir Espanya com el seu estat.