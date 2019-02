9/2: Tamboret

Perquè s’aguantin, els tamborets necessiten tres potes. Amb dues no són estables. El govern de la Junta d’Andalusia és un tamboret de tres potes, tot i que de vegades facin veure que només és de dues, que Vox és a la majoria parlamentària però no governa. En la setmana en què les tres potes del tamboret de la dreta espanyola convoquen juntes una manifestació patriòtica, Vox obté la presidència d’una comissió tan significativa del Parlament andalús com és la de la memòria històrica. A quin país del món s’encarregaria vetllar perquè no siguin oblidats els crims d’una dictadura als hereus explícits de la memòria d’aquesta dictadura? El nomenament, paradoxal, ens recorda que el tamboret del govern andalús té tres potes, però que també en té tres el programa de fossilització de la Transició que uneix la dreta espanyola. A més de les dues evidents –que la monarquia i la unitat d’Espanya no es poden ni discutir ni votar– n’hi ha una de tercera: que tampoc no es pot jutjar ni penalment ni moralment el franquisme. Les tres fan falta per aguantar el tamboret. Tot i que, certament, encara seria més estable si tingués quatre potes (i un tros del PSOE, amb Guerra per bandera, sembla presentar la seva candidatura constant a ser la quarta pota).