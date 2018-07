13/7: Tot per la foto?

La decisió de la justícia alemanya és una patacada descomunal que enfonsa tot el procediment del jutge Llarena. Si el president de la Generalitat pot ser jutjat només per malversació (i amb dificultats enormes per provar-la), ¿com es poden jutjar per delictes infinitament més penats els seus consellers, els membres del Govern, tots els qui eren orgànicament i jeràrquicament per sota d’ell? Si l’absència de rebel·lió fa inadmissible la presó preventiva, ¿com poden ser un minut més a la presó els que hi són? La decisió de la justícia alemanya és una derrota gairebé total del jutge Llarena i de tot el que encarna, representa i executa. Però hi ha el gairebé. No hi entenc gens, de qüestions tècniques, i no sé quin marge de maniobra té ara la justícia espanyola. Sense saltar-se les normes, jo diria que ben poca. Però no sé si havent-ho perdut tot, un nacionalisme espanyol encara creu que pot obtenir d’aquesta resolució un botí ja no jurídic sinó polític, la imatge per a una revenja: la foto del president de la Generalitat emmanillat (emmanillat?) a l’aeroport de Madrid. Poden voler la foto. Davant del món i dels sectors més lúcids de la vida pública catalana i espanyola no crec que els convingui. Seria una foto per als 'hooligans'.