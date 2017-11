9/11: Turistes

EL GOVERN ESPANYOL diu que el Procés ha afectat negativament el turisme a Catalunya, i que ha provocat un fort descens a partir d’octubre, amb efectes nefastos sobre l’economia. Si ells ho diuen, deuen tenir les dades. Però resulta que, sobretot a partir d’octubre, a Catalunya conviuen el Procés i el Contraprocés. Abans de l’octubre el Procés ja era molt visible als carrers, amb grans manifestacions pacífiques, i els turistes venien. El Contraprocés es comença a visibilitzar precisament el primer d’octubre, amb les imatges de càrregues policials que van fer la volta al món. Llavors, què és el que espanta els turistes, el Procés o el Contraprocés? Jo aniria sense por a un país on la gent es manifesta pacíficament (molts turistes en feien fotos perquè resultaven molt coloristes). I em costaria més anar a un país on he vist que els policies peguen als ciutadans que van a votar i la ultradreta atonyina a qui no vol cridar “ Arriba España”. Vull dir que molts dels efectes econòmics i socials que s’atribueixen al Procés, a la reivindicació catalana de decidir el propi futur, seria més just atribuir-los al Contraprocés, a la resposta de l’Estat. Perquè és de fet qui ha produït les imatges d’anormalitat més inquietants que hi ha hagut als carrers catalans.