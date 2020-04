18/4: Una bomba

Quan es va publicar la xifra de morts per coronavirus a Catalunya després de canviar el criteri de recompte i es va dir que eren el doble dels que es comptaven fins llavors, vaig pensar: això és un terrible drama humà, però és també una enorme bomba política. Pel que fa a la bomba política, la pregunta era: contra qui es farà servir? Hi havia dues utilitzacions possibles. Una, contra Pedro Sánchez: el canvi de criteri de recompte a Catalunya posa al descobert que el govern de Sánchez ha comptat les víctimes a la baixa i que el desastre és molt més gran del que diu. Una altra, contra el govern de Catalunya: per culpa dels independentistes que governen, Catalunya té més morts que ningú, i fins i tot més dels que ens deien. Com era previsible, els dos usos –tot i que aparentment incompatibles– s’han produït d’una manera simultània. La sensació és que la manera actual de comptar de la Generalitat és més pessimista, però més fiable i més ajustada. I que no es poden fer comparacions entre territoris diversos –tampoc entre països– per treure’n conseqüències i judicis si no tenim la certesa que es compta a tot arreu de la mateixa manera. Però la bomba d’aquestes dades s’ha fet i es farà servir políticament. Perquè hi ha qui en té moltes ganes.