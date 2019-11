27/11: Les urnes són seves

Els sectors pro democràcia de Hong Kong van decidir concórrer a unes eleccions locals aparentment de poca transcendència (pel que fa al poder que s'hi decidia) però d’un impacte enorme. I han demostrat que si els carrers ja eren seus, les urnes ho són encara més: amb una participació altíssima han obtingut una victòria esclatant. Amb aquesta victòria desmenteixen l’argument clàssic dels autoritarismes: els qui protesten són quatre gats, hi ha una majoria silenciosa que hi està en contra, no representen la majoria del poble... Amb el que es compta de veritat han demostrat que sí que són majoria. I ara demostraran una altra cosa: que aquells que deien que no se’ls havia de fer cas perquè no representaven una majoria, continuaran sense fer-los cas tampoc l’endemà de fer evident que sí que la representen. Perquè en el pensament autoritari això era només una excusa. El pensament autoritari creu que hi ha coses –la unitat nacional, l’essència del règim– que no s’han de tocar en cap cas, i és ben igual que qui demana canvi sigui la majoria, la minoria o tots els habitants de Hong Kong unànimement. Per a ells, les coses sagrades no es voten, no depenen dels vots, pocs, molts o tots. Però ara, com a mínim, s’hauran quedat sense l’excusa.