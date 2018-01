Les xirigotes, Zoido i els delictes d’odi

ELS SENYORS de les xirigotes de Cadis estan emparats per la llibertat d’expressió. Una altra cosa és el nivell d’humor que demostren si creuen que fa gràcia decapitar el president de Catalunya. I uns altres que queden retratats són les persones del públic, quan voten a favor de l’execució bufa cridant com si contestessin a allò de “ ¿Cómo estan ustedes? ” Esclar, són segles de catalanofòbia i dècades de teleporqueria, inclosa la catalanòfoba. Perduda qualsevol elegància i amabilitat en la vida pública (que no són poca cosa, per a una societat), queda només el recordatori de l’equanimitat obligada dels poders públics. El ministre Zoido va tenir la barra d’obrir una pàgina perquè s’hi denunciessin delictes d’odi amb l’epígraf Situación en Cataluña: protección de víctimas. ¿També li fa gràcia la xirigota?