Els xurros de Perpinyà

Dissabte al migdia, totes les cadenes informaven de la presència de Carles Puigdemont a trenta quilòmetres de la frontera amb Espanya. Al Telediario de La 1 la notícia era impecable: “Miles de personas han asistido a Perpiñán, Francia, donde gracias a su inmunidad como europarlamentario, ha asistido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ”. S’entenia l’acte com a precampanya de les autonòmiques i la corresponsal feia un resum correcte del discurs de Puigdemont. Entrevistaven diferents assistents independentistes perquè expliquessin els motius pels quals s’havien desplaçat fins allà. Atribuïen els controls de trànsit i el col·lapse circulatori a l’alerta antiterrorista que hi ha a França.

A Antena 3, Matías Prats i Mónica Carrillo anunciaven la noticia com a “ acto de exaltación del independentismo a treinta quilómetros de la frontera de España ” i ho consideraven el tret de sortida de la campanya electoral de JxCat. La informació durava un minut exacte, amb una corresponsal al lloc dels fets que assenyalava que la no presència de la cúpula d’ERC indicava la divisió del món independentista. A Cuatro al día, l’espai informatiu eclèctic que sobreviu a la segona cadena de Mediaset, Roberto Arce feia un resum ajustat: “ Decenas de miles de personas han cruzado la frontera e incluso la han colapsado para asistir a un acto preelectoral de Carles Puigdemont ”. El presentador afegia que “ el independentismo vuelve a exhibir fuerza y músculo ”, destacant que l’organització havia calculat l’assistència en 150.000 persones, i posava en relleu que les característiques de l’acte deixaven entreveure la divisió de l’independentisme.

A Telecinco, José Ribagorda i Ángeles Blanco guarnien la informació amb paraules que traspuaven reprovació. La presentadora afirmava: “ El fugado expresidente de la Generalitat ha sido recibido con una amplia parafernalia independentista y con todos los honores por parte de las autoridades locales ”. A l’hora de reproduir una declaració de Puigdemont, Blanco ho feia amb displicència i accentuant les pauses per traslluir perplexitat sobre aquelles paraules: “ Puigdemont se ha mostrado encantado de, ha dicho [pausa molt llarga], volver a Cataluña ”, per emfasitzar la imprecisió geogràfica tenint en compte que estava en territori oficialment francès. En el vídeo també es destacava que Puigdemont ho anomenava Catalunya Nordcom si fos un invent seu.

A La Sexta aquest concepte també els cridava l’atenció i el repetien com si es tractés d’una ocurrència independentista. En la crònica de l’acte, després de recollir les declaracions d’alguns polítics assistents, assenyalaven les cues per menjar i posaven la lupa en la filera de gent que s’esperava davant d’una xurreria: “Poco importaba aquí que los churros fueran especialidad española ”, deien mostrant l’eslògan de la samarreta dels venedors que així ho especificava. Com a mínim aquesta vegada eren xurros i no porres, una altra especialitat que també ha tastat l’independentisme.