Nova negativa dels governs valencià i espanyol a la reciprocitat entre À Punt, TV3 i IB3

La reivindicació de la reciprocitat entre À Punt, TV3 i IB3 torna a topar contra un mur. Els últims intents de Compromís i el grup Izquierda Confederal –una proposició no de llei a les Corts Valencianes i una esmena als pressupostos generals de l'Estat per part dels primers i una moció presentada al Senat per part dels segons– per forçar els governs valencià i espanyol a implementar l'acord de reciprocitat aprovat l’any 2013 entre el País Valencià i Catalunya, i sumar-hi la difusió del senyal d'IB3, no han tingut, de moment, efecte.

Les tres iniciatives reclamen la concessió a la Generalitat Valenciana d'un segon múltiplex, tecnologia que permet l'emissió de quatre canals en alta definició, i l'aplicació de manera transitòria de la fórmula balear de comprimir els senyals. També intenten donar visibilitat a les campanyes socials dutes a terme durant els últims mesos, especialment al País Valencià, com l a iniciativa Ara Reciprocitat. Al seu davant, però, tenen una resposta que no ha variat en set anys, la negativa dels governs espanyol i valencià.

A Madrid es neguen a concedir el segon múltiplex i al Palau de la Generalitat tanquen la porta a la fórmula de comprimir els senyals. Aquesta via permet que a les Illes es vegi TV3, el 3/24 i el Super3/33. En el cas valencià només seria possible que hi emetés TV3, ja que À Punt –i el seu canal en alta definició– comparteix múltiplex amb dues televisions privades amb llicència autonòmica: Mediterráneo TV i Las Provincias TV, que ha llogat la llicència a Bom TV. A més, i igual que a les Illes, el canal que arribaria seria el de TV3 internacional per evitar que les dues corporacions hagin de renegociar els drets d’emissió, ja que en alguns casos els continguts comprats per cada cadena només poden ser emesos als territoris respectius.

En aquests moments, i segons ha explicat a l'ARA Beatriz Gallardo, la secretària autonòmica de Comunicació valenciana, departament que depèn directament de la Presidència, el Consell que encapçala Ximo Puig descarta aquesta fórmula, que té un cost de 50.000 euros anuals. Ho fa, tot i que el predecessor de Gallardo, José María Vidal, la va defensar a l’inici de la legislatura passada per després descartar-ne l'aplicació. Una negativa en què es manté l'executiu valencià, que addueix que la via balear "perjudicaria la qualitat del senyal d'À Punt, que és la nostra prioritat". No ho creu així el senador de Compromís, Carles Mulet, que afirma que aquests arguments són "una excusa que demostra una falta de voluntat política": "Els experts ens diuen que sí que es pot". No obstant, la secretària autonòmica de Comunicació és rotunda: "No és possible implementar la reciprocitat si el govern espanyol no concedeix un segon múltiplex".

El ferm posicionament del Consell pretén traslladar la responsabilitat al govern espanyol, on les negatives són igual de taxatives. Al juny del 2018 la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, en resposta a una pregunta del senador d’Esquerra Republicana de Catalunya, Bernat Picornell, va afirmar que “resulta difícil que el govern doti d’un nou múltiplex” al Consell atès que “l’espectre radioelèctric és un recurs finit i escàs, que ha de distribuir-se entre un nombre creixent de serveis, com els operadors radiofònics o la investigació científica”. Un argument repetit a l’abril d’enguany en una resposta, en aquesta ocasió escrita, a una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet. En el text, l’executiu estatal declina tornar a debatre sobre la concessió d'un segon múltiplex i reitera que la difusió de TV3 o IB3 al País Valencià passa per la gestió del múltiplex amb què ja compta la Generalitat.

La reciprocitat, tampoc a Bon Dia TV

Davant de la dificultat de la reciprocitat mitjançant la TDT, el senyal que es rep a través de les antenes, una opció viable a curt termini podria ser aprofitar la xarxa, però sembla que internet tampoc farà possible la reciprocitat. I és que des de la cadena valenciana han confirmat a l'ARA que no tenen previst sumar-se, com a mínim en breu, a la plataforma digital Bon Dia TV, que el novembre del 2018 van posar en marxa l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per compartir continguts i difondre'ls mitjançant la xarxa. Un desinterès que aquest diari ha pogut confirmar quan, al preguntar a alguns dels membres del consell d'administració de la cadena si havien estudiat la possibilitat d'adherir-se a la iniciativa, ells admetien desconèixer la plataforma.