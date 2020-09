À Punt estrena la programació de tardor amb el turisme "com a eix fonamental"

La tardor ha arribat als estudis d'À Punt amb la presentació de la nova graella. Aquest cop, tal com ha explicat el director general Alfred Costa, amb el turisme "com a eix fonamental". De fet, algunes de les novetats que presenta la radiotelevisió pública apunten en aquesta direcció. És el cas de programes d'entreteniment com Cara o creu, El meu lloc al món i Loving Comunitat Valenciana. "À Punt és la plataforma perfecta per a donar a conèixer tots els racons des de diferents punts de vista", ha assenyalat Costa.

Amb l'arribada d'una nova directora d'informatius, Raquel Ejerique, també arriben programes d'actualitat. A la Ventura, a càrrec de Marta Ventura, serà un espai amb un format de debat en què participaran sis tertulians i que aspira a substituir a La qüestió. Aquest nou programa s'emetrà divendres a la nit, de 21 a 00 hores, després del noticiari, i debuta amb una entrevista al ministre de Transports, José Luis Àbalos. Ejerique ha assenyalat que "en un temps en què necessitem respostes, obrim un espai d'anàlisi, actualitat i divulgació amb rigor".

A la ràdio, el pols informatiu també pren força. Malgrat la cancel·lació de l'espai Al ras, s'estrena El dia À Punt, un nou magazín d'actualitat "amb l'objectiu d'acompanyar, entretenir i informar", i torna el matinal presentat per Clara Castelló, Les notícies del matí. "La pandèmia ens ha confirmat que la ciutadania demanda notícies de proximitat, en valencià i en actualització constant. Per això, des de setembre ampliem informatius en la ràdio, que suposen ja, juntament amb la informació esportiva, el 45% de la graella", recorda la directora d'informatius.

Cap sèrie pròpia entre les novetats

"Crida l'atenció que no s'estreni cap sèrie de producció pròpia", alerta l'analista de televisió Teresa Díez. "És fonamental perquè genera indústria, hi ha molts professionals que necessiten aquestes oportunitats per a desenvolupar-se. A més, apostar per la ficció és important perquè, encara que hi ha moltes possibilitats de fallar, si encertes aconsegueixes un públic molt fidelitzat i un espai que pot durar anys", subratlla. Els espectadors, això sí, podran gaudir de films doblats al valencià com Sexe a Nova York, El vol, Bridget Jones, Love actually, E.T., l’extraterrestre, Malavita, Memòries d’Àfrica i Una bona recepta.

Amb tot, gran part de graella la formen programes que han sigut renovats o que tornen després de l'estiu. La terrassa, el programa vespertí amb essència de Canal 9, diu adeu per cedir el lloc, de nou, a À Punt directe. "Tot i que Costa va dir que reforçaria la franja de la tarda per recuperar el públic més gran, s'emprarà la mateixa fórmula que durant l'etapa de Marco: Atrapa'm si pots i À Punt directe", retreu l'analista de televisió.

Entre les renovacions, destaca el programa Atrapa'm si pots, presentat per Eugeni Alemany, un dels líders en quota de pantalla a la cadena valenciana. Sumen noves temporades altres com el programa de cuina Cartes en joc amb Jordi Garrido, el programa d'humor No tenim trellat, que presenta Oscar Tramoyeres o el programa diari Terra viva, amb vuit temporades. "Les renovacions no revolucionaran la graella perquè, malgrat ser programes amb dades d'audiència per sobre de la mitjana de la cadena [d'un 2,5% al mes d'agost], tenen xifres bastant baixes", analitza Díez. "No és una graella trencadora, sinó més aviat continuista amb la de Marco", conclou.

L'ens públic també ha volgut apostar pels esports. "Es tracta d’una aposta ferma per l’esport com a contingut bàsic en totes les finestres d’À Punt Mèdia: la ràdio, la televisió, la web i les xarxes socials", ha explicat Ricard Cobo, s ubdirector d'Esports d'À Punt Mèdia. Des de la banda continuarà retransmetent els partits dels equips professionals de basquet i futbol del País Valencià, però canvia de format: serà un magazín de cap de setmana. Les vesprades de dissabte i diumenge a la ràdio també tindran l'esport com a protagonista amb l'actualitat dels conjunts valencians en l'elit de l'handbol o del futbol sala. El futbol internacional, entrevistes a esportistes valencians que viuen a altres llocs del món, la pilota valenciana o el món del motor són altres dels protagonistes d'aquesta tardor a la radiotelevisió valenciana.

"Encara és aviat, cal donar temps als formats i a les noves direccions d'informatius i esports perquè desenvolupin els seus espais i veure els seus resultats", admet Díez. Encara que evidencia la manca de formats més enllà de la ràdio o la televisió: "En espais digitals com YouTube i Instagram, hauríem de veure formats exclusius per a aquesta plataforma amb la marca À Punt".