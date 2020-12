À Punt aprova l'oferta pública d'ocupació per estabilitzar la seva plantilla

Dos anys i mig després de l'inici d'emissions de la televisió i tres després de la ràdio, el consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat l’oferta pública d’ocupació que ha de permetre que À Punt disposi d’una plantilla estable, atès que l’actual s’ha format mitjançant una borsa de treball temporal. Malgrat que l’empresa pública no ha facilitat cap data, les proves es faran al llarg de l'any que ve. En total es convocaran 376 llocs de treball, tot i que 27 places d’expert en continguts digitals encara necessiten del vistiplau de la direcció general de Sector Públic de la Generalitat Valenciana.

L'oferta d'ocupació aprovada suposa una reducció de la plantilla de 93 empleats respecte als 469 actuals. Una disminució que es podria solucionar més endavant amb una nova convocatòria de places. Per dur-la a terme, la Generalitat Valenciana hauria d'augmentar el pressupost del canal, que el 2021 serà de 56 milions d’euros.

Amb més recursos, el canal podria incrementar la plantilla fins als 489 treballadors permesos com a màxim per a la cadena per l'administració autonòmica. A aquests empleats cal sumar-hi 61 treballadors ja fixos de la CVMC, gairebé tots administratius, ja que la radiotelevisió valenciana està dividida en dues empreses públiques, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), de la qual formen part tots els professionals que elaboren continguts informatius o d'entreteniment com ara periodistes, càmeres o realitzadors.