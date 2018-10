ACPV projecta a València el documental sobre les protestes que van propiciar la detenció de Sànchez i Cuixart

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) projectarà demà dissabte a les 17 h a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània de València el documental '20-S', que ha dirigit el cap de Mediapro, Jaume Roures. El film, que narra les protestes que es van produir a les portes del departament d'Economia del govern català ara fa un any i que van comportar l'empresonament de l 'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, "pretén desmuntar la versió del jutge Llarena" sobre el fets i els arguments que va utilitzar el magistrat durant la instrucció del cas.

La projecció s'inclou en la quarta edició del festival cinematogràfic Cinema Ciutadà Compromès, que organitza l'Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom), i es completarà amb un debat en el qual participaran el guionista Lluís Arcarazo, el cantant i exdiputat català Lluís Llach i l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume-Alonso Cuevillas.

El coordinador d'ACPV, Toni Gisbert, ha explicat que l'entitat organitzarà la projecció del documental en diversos municipis valencians durant els pròxims mesos, la més pròxima serà la ciutat d'Alacant al novembre, en una iniciativa que pretén "posar en dubte un relat els fonaments del qual són, com a mínim, qüestionables".

Per a Gisbert, el documental "evidencia que no va haver-hi violència, sinó que al contrari, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van fer una crida a la calma malgrat que la concentració que es va produir enfront de la conselleria d'Economia no va ser convocada per ells".