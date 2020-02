Una jutge ordena interrogar la tripulació del vaixell amb què va fugir el presumpte assassí de les nenes d'Alcàsser

Un jutjat d'Alzira (Ribera Alta) ha reactivat la investigació de l'assassinat de les nenes d'Alcàsser, 27 anys després. La jutge ha emès una comissió rogatòria internacional per prendre declaració a la tripulació i al capità del City of Plymouth, el vaixell amb què el 1993 va fugir a Irlanda com a polissó Antonio Anglés, el principal sospitós del triple crim, segons ha avançat el diari Las Provincias i ha confirmat Europa Press . Anglés va aconseguir escapar-se de l'embarcació i des d'aleshores ningú l'ha localitzat.

Segons han confirmat fonts del Tribunal Superior del País Valencià a l'agència Europa Press, el jutjat d'Alzira ha rebut un informe de la policia espanyola arran d'unes declaracions de la tripulació del vaixell en un programa de televisió. Hi defensaven la necessitat de tornar a interrogar els mariners sobre la fugida del polissó del City of Plymouth. Després de rebre aquesta documentació, la jutge d'Alzira ha sol·licitat al Regne Unit prendre declaració a Kenneth Farquharsib Stevens, que ja va ser interrogat per la policia irlandesa el 1993, per intentar descobrir com es va poder produir la fugida, tot i que no van poder aclarir els fets.

Fugida del vaixell

En una entrevista al programa Equipo de investigación de La Sexta, el capità del City of Plymouth va explicar que quan el 24 de març del 1993 la policia va pujar al vaixell, el fugitiu ja hi no era. Farquharsib va informar que primer el van col·locar en una petita habitació i després en una cabina buida tancada amb clau i amb tripulació "a prop vigilant", però que Anglés es va escapar en una embarcació inflable llançant-se al mar des d'una altura de set metres. Posteriorment, un avió francès va localitzar el polissó i el van fer tornar a pujar a bord. El van tornar a tancar a la mateixa cabina i van bloquejar qualsevol tipus de sortida. "Era impossible que obrís la porta des de dins", va apuntar el capità, que va defensar que "algú el devia deixar sortir".

Principal sospitós

Antonio Anglés és el principal sospitós del segrest, violació i assassinat de Míriam, Toñi i Desirée, les tres adolescents d'Alcàsser (Horta) els cossos de les quals van ser trobats en una fossa el gener del 1993. Pel triple crim va ser condemnat Miguel Ricart a 170 anys de presó, encara que va ser excarcerat l'any 2013 després de desactivar-se la doctrina Parot.