Les obres del CaixaForum de València "avancen a bon ritme" i es manté l'objectiu d'inaugurar el recinte el 2022

Les obres del CaixaForum de València, que s’ubicarà a l’interior de l’edifici Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, "avancen segons el calendari previst", i la seva inauguració es durà a terme l’any 2022. Així ho han destacat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, que han visitat aquest dijous les obres.

En aquests moments ja s’han acabat les fases de demolició i fonamentació, i s’ha iniciat la d’aixecament d’estructures. S’han començat a construir els pilars de la zona que contindrà les sales d’exposicions, com també una estructura metàl·lica arquejada que servirà de base per acollir les oficines i la coberta de la botiga del futur centre cultural.

A data d’avui, ja s’ha dut a terme la contractació de tota l’obra, a excepció de la part audiovisual. Està en fase de licitació el revestiment d’una futura sala polivalent que els visitants podran veure pràcticament suspesa en l’aire, i que l’arquitecte del projecte, Enric Ruiz-Geli, anomena núvol.

Les obres a l’interior de l’edifici Àgora es van iniciar al mes de març, i després d’una aturada obligada de quatre setmanes durant les quals no es va permetre fer treballs no essencials a causa de la crisi sanitària, s’han pogut reprendre. La inversió de la Fundació La Caixa serà de 19,4 milions d’euros, als quals se suma un pressupost anual d’uns 5 milions per al manteniment, la programació i el funcionament del centre.

El projecte, presentat per l’arquitecte Enric Ruiz-Geli i el seu estudi Cloud 9, va ser escollit perquè “respecta, potencia i conviu amb l’Àgora”. El CaixaForum de València tindrà dues sales d’exposicions, un auditori amb capacitat per a unes 300 persones, llibreria, restaurant i un espai familiar i educatiu, amb un total de 6.500 metres quadrats útils.