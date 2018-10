El País Valencià i l'Aragó s'alien per reclamar l'impuls del corredor Cantàbric-Mediterrani

Agents socials, econòmics i polítics del País Valencià i l'Aragó es van manifestar ahir a València per reclamar l'impuls del corredor Cantàbric-Mediterrani. Sota el lema "Per la cohesió social", els assistents, encapçalats per les federacions veïnals de València i Terol, van exigir inversions en el tram sud d'aquesta infraestructura, en concret, des de Saragossa fins a Sagunt (Camp de Morvedre), passant per Terol.

Els manifestants van exigir que el govern espanyol passi de les promeses als fets, aprovi partides en els pressupostos i reclami a Europa que consideri aquesta infraestructura prioritària, i en conseqüència, la financi.

A la convocatòria hi van assistir el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i els alcaldes de València i Terol, Joan Ribó i Emma Buj, a més de representants de tots els partits polítics. Tots van coincidir a qualificar de "fonamental" la infraestructura i van reclamar que es tingui en compte la necessitat dels dos territoris de tenir un "tren del segle XXI", tant pel que fa al trànsit de viatgers com de mercaderies.

L'alcalde de València va apostar per "fer perdurar" la connexió que sempre ha existit entre l'Aragó i el País Valencià amb una infraestructura que "s'ha de fer amb traços del segle XXI". Per la seva banda, l'alcaldessa de Terol, Emma Buj, va defensar que el ferrocarril "ha de ser una opció de futur per a Terol", i va reclamar la construcció d'una infraestructura "tan fonamental com l'autovia".

Ximo Puig va subratllar el seu suport a la manifestació i va defensar que seria "absurd" que el corredor "només connecti Saragossa amb el mar Cantàbric".