Dos candidats propers al PSPV, finalistes del procés de selecció per dirigir À Punt

Alfred Costa i Francesc García Donet, dos professionals propers al PSPV, són els finalistes del procés de selecció per triar el nou director general d'À Punt, tal com han confirmat a l'ARA fonts de la corporació valenciana. Tot i que la comissió delegada del consell rector podia escollir fins a tres aspirants perquè passessin a l'última fase, finalment només s'han elegit dos candidats, presumiblement perquè la resta no han superat la nota de tall mínima.

Francesc García Donet és administrador de l'empresa OnAir, on ha dirigit diversos projectes audiovisuals. Amb tot, un fet destacat del currículum és el seu treball com a assessor en el gabinet de l'exministre d'Administracions Públiques durant el govern del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, el valencià Jordi Sevilla.

També té vincles amb els socialistes Alfred Costa, que després del tancament de Canal 9, cadena on va treballar durant 23 anys, va exercir de regidor del PSPV a l'Ajuntament de Torrent (l'Horta). Durant la seva etapa en l'antiga Radiotelevisió Valenciana va ocupar càrrecs com el de subdirector de programació, cap de secció de ficció seriada i responsable del departament de nous projectes i entreteniment. En aquests moments desenvolupa les tasques de cap d'emissions d'À Punt.

Ara els dos candidats comptaran amb 15 dies per detallar el seu projecte. Després seran entrevistats pel conseller rector, que n'escollirà un. En la valoració final el projecte representarà un 50% de la nota, i el currículum, juntament amb l’entrevista, un altre 50%. Es tancarà així un procés de selecció iniciat amb 10 candidats, nou homes i només una dona, i amb el qual la cadena ha de trobar el substitut de l'actual directora general, la periodista Empar Marco, que ha optat per no presentar-se a la reelecció en el càrrec.