Mobilització contra la campanya de Vox per reduir l'ensenyament del valencià a Alacant

Escola Valenciana, que aquest matí ha presentat 11.000 signatures de suport al manifest Alacant en valencià, i Acció Cultural del País Valencià, que ha fet públic un comunicat, han denunciat la campanya posada en marxa per Vox per reclamar la reducció a mínims de l'ensenyament del català a la ciutat d'Alacant. En concret, alerten de la declaració institucional que el ple de l'Ajuntament debatrà aquest dijous a instàncies de la formació ultraconservadora i que reclama que la ciutat s'inclogui en el llistat de poblacions on l'estudi de l'assignatura de valencià és voluntari. Aquesta prerrogativa, coneguda com a exempció lingüística, va ser introduïda per la llei d'ensenyament aprovada l'any 1983 per als municipis de vuit comarques on el català no s'ha parlat mai o va desaparèixer abans del segle XX, un aspecte que la norma de plurilingüisme aprovada el febrer del 2018 i que fixa un mínim d'un 25% d'hores lectives en valencià i castellà i entre el 15% i el 25% d'anglès a tot el territori valencià no va esmenar .

Tot i que l'aprovació de la declaració institucional no té caràcter vinculant, ja que la reforma de la llei és una potestat de les Corts, la seva aprovació, per a la qual caldrien els vots del Partit Popular i Ciutadans, sí que tindria un important valor simbòlic. A més, afegiria la segona ciutat més poblada del País Valencià al llistat de localitats que, segons organitzacions com el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, el curs vinent viuran "la contradicció" que suposa que "una part de l'alumnat podrà quedar exempt d'estudiar l'assignatura de valencià [en aplicació de l'exempció] i, alhora, haurà de cursar el 25% de les matèries amb el valencià com a llengua vehicular".

Segons el manifest presentat per Escola Valenciana, la proposta de Vox pretén que els alacantins visquin "d'esquena al seu passat, al seu present i al seu futur". "Amb aquesta proposta volen caminar cap a una Alacant amputada i monolingüe", emfatitzen. En la mateixa línia s'ha expressat Acció Cultural del País Valencià, que en el comunicat fet púbic aquest dimecres han defensat que la declaració institucional proposada per la formació ultraconservadora "posa en perill la normal convivència lingüística i social de la ciutadania alacantina, creant falsos problemes idiomàtics al sistema educatiu". " No existeix cap persecució de la llengua espanyola i l ’objectiu de la proposta sembla clar: crear fractures entre una societat que vol continuar unida", han conclòs.