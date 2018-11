L'eliminació dels "privilegis" dels expresidents divideix el govern valencià

La proposta de Podem d'eliminar l'oficina dels expresidents de la Generalitat Valenciana, que inclou dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i un xòfer, així com el canvi perquè els excaps del Consell siguin membres nats del Comitè Econòmic i Social (CES) en comptes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) i la possibilitat que aquesta condició sigui revocada per les Corts en casos de condemna ferma per un delicte contra l'administració pública que hagi tingut lloc abans, durant o després del mandat, ha dividit avui els partits que donen suport al govern valencià. Així, mentre Compromís, Ciutadans i la formació lila han mostrat suport a la mesura a la comissió de coordinació, organització i règim de les institucions de les Corts Valencianes, el PSPV i el Partit Popular s'hi han manifestat en contra.

Durant el debat, Compromís i Podem han acusat el seu soci d'alinear-se amb el PP i no complir el pacte de govern, uns retrets que el PSPV ha rebutjat, a més de qualificar la iniciativa de revengista. Així ho ha dit el portaveu socialista, Manolo Mata, que ha defensat que el règim d'incompatibilitats dels excaps del Consell "impossibilita que qualsevol expresident pugui treballar, llevat que sigui funcionari i torni a la seva plaça", una circumstància respecte a la qual el portaveu del PSPV ha defensat que preferia que fossin al CJC i donessin compte dels mitjans dels quals feien ús, abans que indemnitzar-los "per no fer res". L'anàlisi de Mata ha distat molt de la que ha fet la diputada de Podem, Fabiola Meco, que ha acusat el PSPV de mantenir "uns privilegis" traduïts en una "barra lliure" sense rendició de comptes "a costa dels valencians". Ara la proposició de llei passarà al ple de la cambra per debatre-la definitivament i, si es reprodueix el posicionament expressat avui per cada partit, la mesura no s'aprovarà.