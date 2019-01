Una fundació valenciana premia Felip VI per la defensa de la "integritat territorial" de l'Estat

Felip VI ha recollit aquest migdia al Palau de la Generalitat Valenciana el premi Convivencia que atorga cada any la fundació valenciana Profesor Manuel Broseta en reconeixement a la seva defensa de la "legalitat" i la "integritat territorial" en referència al posicionament del monarca en el conflicte català i molt especialment en el seu discurs després del referèndum de l'1 d'Octubre.

Felip VI ha agraït el guardó amb un discurs en què ha assegurat que "la convivència és fràgil" i que és un tresor "que no ens podem permetre perdre, per la qual cosa cal que cuidem en tot moment els vincles que ens uneixen i que ens han d'unir sempre".

L'encarregat d'atorgar el premi de la fundació conservadora ha estat el president de l'entitat, l'exdirigent d'UCD Vicente Garrido, que ha agraït al monarca haver mostrat "una actitud decisiva a l'hora de salvaguardar l'Estat dels seus enemics interiors i exteriors". "Heu defensat la convivència des de la vostra defensa de la legalitat [...] Heu sortit a defensar la legalitat quan ha fet falta, com ja va fer el vostre pare", ha emfatitzat Garrido.

Amb el reconeixement del posicionament de Felip VI, la fundació conservadora que porta el nom del jurista i polític valencià assassinat per ETA l'any 1992 manté el posicionament iniciat l'any passat, quan va guardonar Societat Civil Catalana per la seva defensa "de la convivència" i pel "seu compromís amb una Catalunya oberta, plural i genuïnament democràtica".

La Fundació Manuel Broseta premia Societat Civil Catalana

Puig defensa l'estat de les autonomies que "potser un dia esdevindran federals"

En l'acte també hi havia el president del Consell, Ximo Puig, que ha agraït a Felip VI haver estat a l'altura "del gran embat" que viu l'Estat actualment. Puig ha assegurat que el monarca "representa i ha representat la unitat i la diversitat de l'estat espanyol". "Un estat complex que només es pot governar des de les autonomies, que potser un dia esdevindran federals".

Podem defensa que Felip VI no és "un exemple de convivència"

L'única formació que ha manifestat públicament la seva disconformitat amb el guardó ha estat Podem, que no ha assistit a l'acte de lliurament del premi perquè considera que el monarca no és "un exemple de convivència" i que els valors que representa no han de "ser premiats".

"És una institució absolutament opaca que ha tingut un paper lamentable en la crisi territorial", han defensat fonts de la formació lila, que han recordat l'increment de la partida econòmica destinada a la monarquia en el projecte de pressupostos de l'Estat, mentre molts espanyols "segueixen patint la precarietat".