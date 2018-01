Francisco Camps: "No estic preocupat pel que digui Costa"

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha assegurat avui que "no el preocupen" les acusacions de l'ex secretari general del PP valencià Ricardo Costa, que aquest matí ha responsabilitzat l'excap del Consell de dirigir el presumpte finançament il·legal del Partit Popular durant les campanyes electorals del 2007 i el 2008.

En declaracions a Levante Televisión a la seva arribada a la seu del Consell Jurídic Consultiu, quan Costa encara no havia declarat, l'excap del Consell ha defensat que no estava "preocupat ni atent al que digui" qui va ser la seva mà dreta, i ha afirmat que no segueix "absolutament res" del judici.

A preguntes sobre la seva hipotètica renúncia com a membre del Consell Jurídic Consultiu, que el PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans han sol·licitat i sobre la qual el PP no ha deixat clar el seu posicionament, Camps ha negat aquesta possibilitat i ha contestat amb un escuet: "Hi estic molt a gust, aquí".

540x306 L'alcaldessa d'Alacant, Sonia Castedo, a la seva arribada al TSJPV. L'alcaldessa d'Alacant, Sonia Castedo, a la seva arribada al TSJPV.

Castedo qualifica Costa de "miserable" per "mentir" davant d'un jutge

La que sí que ha valorat les paraules de Ricardo Costa ha estat l'exalcaldesa d'Alacant, Sonia Castedo, que ha assegurat que Costa és "absolutament miserable", i li ha retret que "menteixi davant d'un jutge".

Castedo també ha assegurat que l'ex secretari general del PP valencià tenia "molt de poder i es considerava un déu".