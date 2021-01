La Generalitat Valenciana anuncia un pla de xoc de 340 milions per als sectors més afectats per la pandèmia

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dilluns el pla Resisteix per pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada del coronavirus. El programa, que el ple del Consell té previst aprovar divendres, estarà dotat amb 340 milions d’euros i prioritzarà els quatre sectors més afectats per les restriccions a la mobilitat social: l'hostaleria i els allotjaments turístics, la restauració, l'activitat turística (principalment agències de viatges i operadors) i les activitats d'oci.

Segons estimacions del govern valencià, els 340 milions podrien beneficiar fins a 21.000 empreses i 43.000 autònoms. Els recursos seran aportats en un 82% (279 milions) per la Generalitat i en un 18% pel Fons de Cooperació Municipal impulsat per l’administració autonòmica amb les diputacions (30%) i els ajuntaments (20%).

Els municipis seran els encarregats de distribuir els fons entre les empreses i autònoms dels sectors econòmics més afectats per la pandèmia. A més, hi haurà una segona línia d'ajudes directes a empreses, autònoms i persones afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO). Finalment, el govern atorgarà una ajuda única de 150 euros per a treballadors que estiguin en un ERTO i també els compensarà el 100% de la quota d'autònoms.

Ximo Puig, que ha anunciat el pla després de reunir-se amb les organitzacions empresarials i els sindicats al Palau de la Generalitat, ha justificat que les ajudes es dirigeixin a aquests sectors atès que l'hostaleria representa quasi la meitat dels treballadors que continuen en ERTO i dels autònoms amb prestació de cessament d'activitat. A més, ha afegit que des del principi de la pandèmia eren els que concentraven el 30% de la pèrdua de valor afegit i el 50% de la destrucció d'ocupació.