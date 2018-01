Ricardo Costa reconeix el finançament "amb diner negre" del PP valencià i en responsabilitza Francisco Camps

L'inici de la declaració de l'ex secretari general del PP valencià, Ricardo Costa, no podia ser més contundent. L'ex número dos i ex mà dreta de Francisco Camps ha responsabilitzat l'expresident de la Generalitat Valencià "de contractar Orange Market" i ha reconegut que els actes dels conservadors valencians durant les campanyes electorals del 2007 i 2008 es pagaven "mitjançant aportacions en efectiu d'empresaris que tenien adjudicacions" amb l'administració. "Sí és cert, el PP es finançava amb diner negre", ha sentenciat Costa.

L'ex secretari general ha defensat que les decisions més importants en aquella campanya "les prenia el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, si bé tenia un equip on hi havia, entre d'altres, l'exvicepresident del govern valencià, Vicente Rambla". Costa també ha afirmat: "La decisió de contractar Orange Market la va prendre el mateix Camps, i a mi me la va comunicar Álvaro Pérez", el cap de la filial valenciana de la trama Gürtel.

Vídeo amb la declaració de Ricardo Costa

Este es el momento en que Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular en Valencia, afirma que el PP se financiaba con dinero negro en metálico aportado por los empresarios y que Francisco Camps era el máximo responsable. #Gurtel pic.twitter.com/0wc8R4lWmv — Noticias CMM (@CMM_noticias) 24 de gener de 2018

Bárcenas i Cotino

Durant la seva declaració, Costa ha relatat com un dia el vicepresident valencià Víctor Campos el va cridar al seu despatx i li va mostrar uns sobres que li va dir que contenien diners en efectiu lliurat per empresaris que tenen relacions amb l'administració o amb el partit per encàrrec de Camps i l'expresident de les Corts valencianes, Juan Cotino.

A més, l'ex secretari general també ha assenyalat l'extresorer del PP a nivell estatal, Luis Bárcenas. Sobre aquest últim, Costa ha assegurat que un cop li va explicar el sistema de finançament construït pel PP valencià, Bárcenas li va dir: "Això és una pràctica prohibida a escala nacional" perquè "seria un Filesa dos".

Costa assegura estar "penedit" i demana "perdó"

Costa ha assegurat que és "conscient" de les conseqüències de la seva confessió, ha manifestat "penediment" per la seva actuació i ha demanat "perdó a la societat espanyola i valenciana i, en particular, a la meva família que sé que patirà conseqüències de tot açò".