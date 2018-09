La Intersindical qualifica les sentències del TSJPV sobre la llengua d'"antivalencianes"

La Intersindical Valenciana s'ha manifestat avui davant del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV) per mostrar el seu rebuig a les sentències del TJSPV que van anul·lar 11 articles del decret d'usos lingüístics en l'administració valenciana i bona part del decret de plurilingüisme. Aquestes resolucions, des del punt de vista del sindicat, responen més a "valoracions polítiques que no jurídiques, i només poden ser qualificades d’antivalencianes, ja que van, fins i tot, en contra de la jurisprudència del TSJPV, del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional".

En aquesta línia, el sindicat denuncia que existeix una "manca de rigor jurídic a les quatre sentències sobre el decret d’usos lingüístics" i s'empara en la promoció i defensa de la llengua pròpia que fixa la llei d'ús i ensenyament del valencià. És per això que des de la Intersindical recorreran la resolució davant el Tribunal Suprem.

"Les sentències no tenen en compte la situació minoritzada del valencià"

Des d'Escola Valenciana han manifestat avui el seu suport a la concentració i han defensat que "aquestes resolucions obeeixen a criteris ideològics, es basen en la supremacia del castellà i no tenen en compte qüestions tan importants com la situació minoritzada del valencià a les administracions públiques. La decisió del TSJPV no s'empara ni en l’estatut d’autonomia, ni en la Constitució Espanyola, ni tampoc en el corpus jurídic europeu".

Des de la Federació d’Associacions per la Llengua insisteixen en la necessitat de crear una llei d’igualtat lingüística perquè el valencià "necessita una acció compensatòria perquè pugui equiparar-se, en drets i usos, al castellà, la llengua amb la qual comparteix oficialitat. Fins que no hi hagi una llei d’igualtat lingüística, aquestes injustícies no cessaran".