El PP valencià defensa que ja va "demanar perdó" pels casos de corrupció

La presidenta del Partit Popular del País Valencià, Isabel Bonig, ha assegurat aquest matí que la seva formació ja va demanar "perdó en el congrés regional d'abril" del 2017 pels casos de corrupció de les legislatures anteriors i ha defensat que els conservadors sempre han mantingut "tolerància zero" amb els abusos. La líder del PP ha afegit que en el seu partit no valoren "les estratègies processals" i "respecten la presumpció d'innocència".

Bonig ha fet aquestes declaracions després que ahir la seva formació r ebutgés pronunciar-se sobre l'escrit que el considerat cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha enviat a l'Audiència Nacional i en el qual admet el finançament il·legal de les campanyes electorals del 2007 i 2008 i els pagaments amb diners negres a l'empresa Orange Market per la prestació de serveis i hi implica l'excap del Consell, Francisco Camps.

La presidenta del PP valencià ha afirmat: "[Els populars] Estem mirant cap al futur, i, per descomptat, que els ciutadans tinguin la confiança que en aquest país funciona l'estat de dret i que els casos de presumpta corrupció són als tribunals".

"Correspon als jutges, als fiscals i a les defenses establir la innocència o la culpabilitat, i si són culpables, que tot el pes de la llei recaigui sobre ells i compleixin les penes", ha conclòs Bonig.

No al fet que Camps abandoni el Consell Jurídic Consultiu

Preguntada per si l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha de seguir al Consell Jurídic Consultiu, Bonig ha defensat que en aquest òrgan "hi ha una llei de creació i regulació" que determina les causes per les quals els seus membres han de deixar el càrrec. "Quan es donin aquestes condicions s'ha d'abandonar", ha subratllat la dirigent conservadora.

Sobre la petició del PSPV d'il·legalitzar el PP, Bonig ha assegurat que "sorprèn que ho digui la senyora Ana Barceló, que pertany a un partit que és l'únic condemnat en ferm per finançament il·legal".