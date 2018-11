Les pluges de més de 300 litres per metre quadrat al País Valencià provoquen la suspensió de les classes a la Safor

Les precipitacions de més de 300 litres per metre quadrat registrades des d'ahir a la nit a la comarca de la Safor han provocat la suspensió de classes en municipis com Gandia, Oliva o Tavernes i la intervenció dels bombers per treure aigua i solucionar algunes incidències a les carreteres.

L'alerta vermella per fortes pluges decretada per a aquest i altres municipis de la comarca de la Safor s'ha complert i en poblacions com Ròtova i Ador s'han acumulat 309 i 300 litres per metre quadrat, respectivament. També han registrat pluges molt fortes les localitats de Barx, amb 228 litres per metre quadrat, Vilallonga, amb 157, i Pinet, amb 154. En el cas de l'interior sud de la província de València i el litoral nord d'Alacant i Castelló, l'avís és taronja (risc important), mentre que a la resta del País Valencià és groc.

540x306 Un camí tallat per les fortes pluges a la localitat valenciana de Palma de Gandia / NATXO FRANCÉS / EFE Un camí tallat per les fortes pluges a la localitat valenciana de Palma de Gandia / NATXO FRANCÉS / EFE

Fins ara no s'han registrat incidències greus a causa d'aquest episodi de fortes pluges, si bé s'han inundat camps a la zona de la Marxuquera (situada entre Gandia i Palma de Gandia) i els bombers del Consorci de València van haver d'evacuar ahir a la nit una dona que necessitava travessar una riera a Barx.

Pel que fa a les incidències en la circulació, s'han registrat dificultats a Palma de Gandia a la carretera CV-80 a causa del nivell d'aigua de la riera, i al camí Cova Negra, on un vehicle ha quedat atrapat i ha necessitat l'ajuda dels bombers. De la mateixa manera, a la carretera Beniarjó - la Font d'en Carròs - Beniarjó, passades les sis del matí, els bombers han atès diversos cotxes bloquejats.