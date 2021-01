El País Valencià tanca el 2020 amb un increment de l'atur del 22,41%

Al desembre l'atur va pujar al País Valencià en 4.030 persones, un 0,93% més. Amb aquest nou increment, en l’últim any la desocupació ha crescut en 80.137 ciutadans, un 22,41% més, i ha deixat un balanç de 437.701 persones sense feina. Es tracta de xifres semblants a les del conjunt de l’Estat, ja que en un exercici marcat per la crisi econòmica desfermada pel coronavirus, a Espanya l'atur va créixer al desembre un 0,96% i un 22,90% respecte al desembre del 2019.

Dels 437.701 ciutadans sense feina que hi ha al País Valencià, 183.819 són homes i 253.882 són dones. Així mateix, 43.294 tenen menys de 25 anys i 76.740 són estrangers. Per sectors, l'atur registrat en el sector serveis es va elevar fins a les 299.622 persones (+0,61%), en la construcció fins a les 53.965 (+2,96%), en la indústria fins a les 53.965 (+1,72%) i en l’agricultura fins a les 14.971 (+2,35%).

De la mateixa manera, al País Valencià hi ha 47.150 persones en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i en l'últim any s'han perdut 16.025 afiliats a la Seguretat Social, ja que el 2020 va acabar amb 1.935.135 cotitzants, una xifra que suposa un 0,82% menys que el desembre del 2019.

El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha avançat que el repte per al 2021 és una recuperació progressiva de l'economia, "però no una recuperació qualsevol, sinó una recuperació transformadora que ens servisca per avançar cap a un nou model productiu més sòlid, centrat en el benestar de les persones i que genere ocupació estable i de qualitat".