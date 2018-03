Pengen un llaç groc gegant a les Torres dels Serrans de València

Les Torres dels Serrans de València, un dels monuments més importants de la ciutat, es van despertar ahir amb un llaç groc gegant penjant "en solidaritat amb els independentistes presos, a l'exili o represaliats", que la policia local va retirar pocs minuts després de ser col·locat.

Tal com va publicar el setmanari 'L'accent', l'acció es va dur a terme per "trencar amb el règim monàrquic" i per manifestar "la solidaritat entre pobles". La iniciativa també pretenia denunciar "la manca de democràcia" que asseguren que es pateix l'estat espanyol.

A més d'aquesta iniciativa, des de la setmana passada al País Valencià s'han celebrat diverses concentracions en suport als dirigents independentistes empresonats; la més nombrosa, la que es van convocar dilluns a València.