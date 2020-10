El poeta Marc Granell rep el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha concedit el Premi de les Lletres al poeta Marc Granell. Amb aquest guardó, que es lliurarà el divendres nou d'Octubre, diada del País Valencià, el Consell ha volgut reconèixer la trajectòria de qui va formar part del grup "de poetes i narradors que revolucionaria la literatura" en català al País Valencià als anys 70.

L'executiu també ha destacat que l'escriptor va participar en la fundació de la revista Cairell, que a la mateixa dècada es va convertir en nucli aglutinador de noves veus literàries. Finalment, ha subratllat que l'autor nascut a València ha desenvolupat "una intensa activitat com a editor i promotor d'activitats culturals relacionades amb la literatura", a més de com a traductor.

Marc Granell sumarà aquest guardó a altres reconeixements com el premi Vicent Andrés Estellés, el premi Ausiàs March i el premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, que ha rebut tres vegades.

Per altra banda, i atesa l'excepcionalitat de l'any 2020, la Generalitat Valenciana ha concedit l'Alta Distinció de la institució "al poble valencià pel seu paper crucial per previndre i contenir la transmissió del coronavirus". La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha destacat que "l'actitud de totes i cadascuna dels 5.054.796 persones que habiten en la Comunitat Valenciana ha sigut l'instrument més eficaç per prevenir i contenir la transmissió de la pandèmia".

En aquesta mateixa línia, el Consell ha decidit atorgar la Distinció de la Generalitat a diversos col·lectius que han destacat de manera especial pel seu compromís durant la crisi sanitària. Es tracta del sector sanitari; els centres i establiments de serveis socials; els dedicats a la producció, distribució i comercialització de productes agroalimentaris; les empreses i serveis de transport; els serveis de neteja i retirada de residus; els serveis de seguretat, protecció i emergències; el sector de l'ensenyament; les administracions públiques; el sistema valencià de ciència, investigació i innovació; els professionals i empreses del sector productiu que han reorientat la seva producció per poder atendre la demanda de productes relacionats amb el covid-19; el sector cultural, els professionals dels mitjans de comunicació i les entitats i organitzacions que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de la solidaritat valenciana.

Finalment, el Consell ha concedit la Distinció Lluís Vives al vicepresident de la Comissió Europea, Franciscus Timmermans, per la seva gestió per impulsar des de la Unió Europea la lluita contra el canvi climàtic i per haver fet realitat l'ambiciós objectiu que el Vell Continent sigui el primer a aconseguir la neutralitat climàtica l'any 2050.