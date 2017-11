Puig afirma que disposa "del compromís del PSOE" de donar suport a les propostes valencianes de finançament

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimecres que la quota basca "no va contra els interessos" d'un País Valencià que, segons el cap del Consell, ha de defensar "amb ungles i dents" l'aprovació "abans de final d'any" d'un nou model de finançament autonòmic. Per a aquest objectiu, Puig ha assegurat que disposa "del compromís del PSOE que va a donar suport a la propostes valencianes" per al canvi de model.

El cap del Consell ha subratllat que cal que hi hagi un nou model de finançament "abans de final d'any", i ha recordat que aquest va ser és el compromís del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a la Conferència de Presidents Autonòmics. Segons Puig, aquest és l'escenari on s'han de configurar "dos grans acords: un entre les comunitats autònomes i un altre entre els grups polítics del Congrés de Diputats".

El president valencià s'ha pronunciat en aquests termes abans d'assistir a Alacant a la jornada 'La innovació en la transformació del model productiu' organitzada per la Universitat d'Alacant, Bankia i el Fòrum Club Informació, en ser preguntat sobre el vot favorable del PSOE a la quota basca al Congrés de Diputats.