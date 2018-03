Puig diu que s'assumiran responsabilitats si es confirma el presumpte finançament il·legal del PSPV i el Bloc el 2007

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha assegurat aquest dijous que si la investigació judicial que analitza el presumpte finançament irregular del PSPV i del Bloc Nacionalista Valencià el 2007 demostra alguna situació irregular, la seva formació "assumirà les responsabilitats". Amb tot, Puig, que no comandava el PSPV en l'època investigada –el secretari general dels socialistes valencians el 2007 era Joan Ignasi Pla–, ha defensat que cal esperar que "es clarifiquin" els fets.

El líder dels socialistes valencians ha insistit que el partit "no té més coneixement" dels fets a banda del que s'ha publicat als mitjans de comunicació, perquè "en cap cas la justícia s'ha dirigit al PSPV". En el mateix sentit s'ha manifestat el president de les Corts Valencianes i secretari general del Bloc Nacionalista Valencià durant l'època investigada, Enric Morera, que ha assegurat que no ha rebut cap notificació oficial ni petició de documentació per part de la policia, fiscalia o jutjat.

Morera va mostrar ahir dimecres la seva "sorpresa" per les informacions publicades al diari 'El Mundo', i confirmades pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, i ha emmarcat la denúncia en el context "de denúncies sistemàtiques que està fent el PP".

Segons la informació publicada pel rotatiu madrileny, en les eleccions de l'any 2007 els dos partits haurien camuflat com a despeses de màrqueting o comunicacions donacions o pagaments de constructores, de manera que haurien reproduït el presumpte funcionament d'Orange Market amb el Partit Popular. En aquest cas, l'empresa intermediària hauria estat l'agència de comunicació Crespo Gomar, que té la seu a Gandia (Safor). Segons la investigació, la mercantil hauria falsejat o modificat factures perquè tercers assumissin les despeses que, en realitat, corresponien a contractes amb els socialistes i nacionalistes valencians.

En aquests moments, jutjats de Gandia, Benidorm (Marina Baixa) i Madrid investiguen les dues formacions per presumptes delictes electorals, prevaricació, falsedat documental i malversació, tot i que el delicte electoral hauria prescrit.