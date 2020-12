Rècord de víctimes al País Valencià, que suma 70 morts en un sol dia

L'endemà mateix de registrar el rècord de positius per coronavirus, amb 3.590 contagis en un sol dia, s'ha assolit el rècord de víctimes mortals. És la dolorosa realitat que viu el País Valencià, que aquest dimecres ha registrat 70 defuncions, la xifra més alta des del començament de la pandèmia. L'anterior era de 68 i va tenir lloc a l'abril. Ho ha notificat la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que també ha informat de 2.715 positius nous, una de les xifres més altes des del principi de l'any.

Pel que fa als hospitals, hi ha 1.762 (+16) persones ingressades. D'aquestes, 283 (+5) són a les unitats de cures intensives (UCI). D'altra banda, hi ha hagut 2.194 altes. En total, ara mateix hi ha 189.131 casos actius.

Sobre la situació de les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 108 centres de gent gran (+4), en 22 centres de persones amb diversitat funcional (+2) i en sis centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 70 positius (51 residents i 19 treballadors) i 25 víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 51 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.

La conselleria també ha informat que la nova soca del covid-19 detectada al Regne Unit ja ha arribat al País Valencià. En concret, se n'han detectat dos casos a Elx (Baix Vinalopó) i tres a la província de València. Es tracta del quart cas a l'Estat, després dels ja notificats a la Comunitat de Madrid, Andalusia i Galícia.