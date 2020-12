Rècord de contagis al País Valencià, que suma 3.590 nous positius i 60 víctimes mortals més

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat aquest dimarts 60 noves víctimes mortals per coronavirus, segona dada més elevada de defuncions, i 3.590 nous positius, la xifra de contagis més alta des de l'inici de la pandèmia. L'anterior es va registrar el 15 de desembre i va ser de 2.841 infectats. Amb aquestes dades, la incidència acumulada per cada 100.000 habitants al País Valencià durant els últims set dies és de 131,58 contagis. Des de l'inici de la pandèmia, a començaments d'any, el nombre de positius confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 142.757 persones, i el de víctimes mortals de 2.895.

Pel que fa als hospitals, hi ha 1.746 persones ingressades. D'aquestes, 278 són a les UCI. En total, ara mateix hi ha 18.606 casos actius. D'altra banda, hi ha hagut 2.031 altes i 132.897 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia.

Sobre la situació de les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 104 centres de gent gran, en 20 centres de persones amb diversitat funcional i en sis centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 105 positius (45 residents i 60 treballadors) i 17 víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 54 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.