Reobren terrasses i comerços a tot el País Valencià, en una recuperació que es preveu molt progressiva

Les bones temperatures han facilitat el retorn de molts ciutadans als seus bars i restaurants preferits en el que ha sigut el primer dia en què tot el País Valencià ha passat a la fase 1 del pla de desescalada. Al passeig de la Malva-rosa de València, un dels més turístics de la ciutat, les terrasses que han obert s'han omplert per a l'esmorzar, fins i tot amb algun grup de fins a 10 persones. De fet, en alguns moments s'han registrat cues per poder asseure's a causa de la reducció de l'aforament al 50% i la necessitat de desinfectar les taules després de cada servei.

El president de l'Associació d'Hostalers de la Malva-rosa, José Miralles, ha explicat que, dels 12 locals que la integren, han obert quatre. Miralles ha destacat que esperen que durant la setmana puguin fer-ho la resta i ha emfatitzat que el seu establiment no havia tancat mai en 30 anys, fins a la crisi del coronavirus.

Per la seva banda, la Federació Empresarial d'Hostaleria de València (FEHV) calcula que entorn del 10% dels locals han obert aquest dilluns, percentatge que creuen que s'incrementarà durant els pròxims dies, encara que alerten que molts establiments no reuneixen les condicions perquè sigui viable reobrir, al tenir terrasses petites.

El 75,8% dels comerços compleixen els requisits per poder reobrir

El comerç ha estat l'altre gran protagonista de la jornada del dia. De fet, segons un informe de les cambres de comerç, més de 25.000 establiments minoristes del País Valencià, el 75,8% del total, compleixen els requisits per poder reobrir a la fase 1. Entre els que han recuperat l'activitat hi ha el terapeuta José Luís Zamora, que ho fa amb "bastant gent", en la seva majoria pacients ja coneguts, amb malalties d'esquena i contractures. Cartells que afirmen "Et trobàvem a faltar" i reclamen als clients que respectin la distància de seguretat han presidit molts dels aparadors dels comerços en una jornada marcada pels gels a l'entrada dels locals i les mascaretes en els espais d'atenció al públic.

Els que també han tornat han sigut els centres d'art, que ho han fet precisament en el Dia Internacional dels Museus. En concret han reobert les portes l'Institut Valencià d'Art Modern, el Museu de Belles Arts i el Centre del Carme, els tres a València. També han tornat a rebre ciutadans les biblioteques, tot i que només per als serveis de préstec i devolució, i habilitant espais perquè els llibres retornats estiguin en quarantena un mínim de 14 dies.

Els espais de culte com la catedral de València també han recuperat l'activitat amb la celebració de misses. Per mantenir la màxima higiene, després de cada cerimònia el recinte desinfecta les instal·lacions, a les quals només es pot accedir per una porta, amb un límit de 200 persones i només una asseguda en cada banc.

Els hotels esperen

Pel fa als hotels, excepte alguna obertura "testimonial" a les comarques del sud per donar servei a treballadors de la indústria, la majoria del sector s'esperarà per reobrir a finals de juny, quan pugui haver-hi ja un augment de la mobilitat.