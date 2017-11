Els grups Zoo, Tardor i Smoking Souls, protagonistes dels Premis Ovidi 2017

Els grups Zoo, Tardor i Smoking Souls han estat els triomfadors de la dotzena edició dels Premis Ovidi 2017 que concedeix cada any el Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants en valencià en emportar-se els guardons de millor disc de hip hop i electrònica, pop i rock.

Els premis, que es van lliurar anit, han guardonat els treballs 'Línies en el cel elèctric' de Mireia Vives i Borja Penalba com a millor disc de cançó d'autor, 'Flamencianes' de Josep Aparicio Apa com a repertori de folk més destacat, 'Humanité' de Candela Roots com a treball de mestissatge més reeixit, 'Patraix' de Tardor com a millor disc de pop, 'Cendra i or' d'Smoking Souls com a millor treball de rock i 'Raval' de Zoo com a millor disc de hip hop i electrònica.

La banda Nuc ha rebut el guardó com a grup revelació, el disc 'Pròxima B' de Júlia el premi com a millor producció i/o arranjaments, 'Balconades' del disc 'Segona mà' de Tomàs de los Santos el guardó com a millor cançó i 'La mestra' del disc 'Raval' de Zoo el premi a la millor lletra.

Per la seva banda, Maria del Mar Bonet ha sigut distingida amb el Premi a la Trajectòria i el Premi Suport a la música en valencià ha honrat la feina del segell Comboi Rècords, format per José Rivas i Carlos Carrasco.