Ximo Puig acusa el PP valencià de ser hereu de la gestió de Camps

La confessió ahir de l'ex secretari general del Partit Popular, Ricardo Costa, en el judici sobre el presumpte finançament il·legal de les campanyes electorals de la formació conservadora del 2007 i 2008, ha protagonitzat la sessió de control al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El PSPV i Compromís no han desaprofitat l'ocasió, i en cadascuna de les seves intervencions han evocat les revelacions fetes ahir per Costa.

Puig primer ha assegurat que el PP valencià "ha d'assumir responsabilitats polítiques", per després adreçar-se a la presidenta del conservadors valencians, Isabel Bonig, a qui ha acusat "d'estar asseguda [al seu escó al parlament valencià] perquè la va posar Carlos Fabra i Paco Camps". "No hi ha un nou PP", ha conclòs el cap del Consell.

Les acusacions de Puig han estat contestades únicament pel diputat popular, Fernando Pastor, que ha defensat que Isabel Bonig va ser escollida "pels militants" de la formació conservadora mitjançant "un procés de primàries".