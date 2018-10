L'extrema dreta torna a aprofitar el Nou d'Octubre per fer apologia del franquisme

Si ahir van aparèixer n inots de cartró penjats d'una forca amb una estelada dibuixada al pit en uns quants fanals a l’accés nord a la ciutat de València, avui el País Valencià ha patit l'habitual apologia del franquisme que formacions d'extrema dreta com España 2000 porten a terme aprofitant el focus mediàtic del Nou d'Octubre.

Enguany, de nou, els membres dels grups ultres han tornat a lluir adhesius amb l'escut franquista, a més de grans banderes que van simbolitzar 39 anys de dictadura a l'estat espanyol. Tot plegat durant la Processó Cívica, l'acte que l'anticatalanisme intenta patrimonialitzar-se des de fa dècades, però que la presència dels valencianisme polític mitjançant formacions com Compromís sembla haver desbaratat, cosa que ha indignat les entitats blaveres, que han endurit el seu missatge amb l'objectiu d'impedir que la mobilització esdevingui transversal.

La participació del valencianisme, això sí, no seria possible sense la protecció policial que garanteixi la integritat física dels seguidors de la formació que encapçala Mónica Oltra, que han de patir en el millor dels casos amenaces i insults, o algun intents d'agressió en els més greus.

540x306 Un ciutadà llueix una engaxina franquista durant la Processó Cívica del Nou d'Octubre a València / DANIEL MARTÍN Un ciutadà llueix una engaxina franquista durant la Processó Cívica del Nou d'Octubre a València / DANIEL MARTÍN

L'apologia del franquisme no es redueix a la simbologia, sinó que també inclou la proclamació de consignes. Així ho han evidenciat seguidors de formacions com Jaume I el Conqueridor, que aquest matí han corejat el conegut "Arriba España". Més compartida entre les entitats ultres ha sigut l'habitual crit de "Catalanistes terroristes", la petició de presó per a Carles Puigdemont i les acusacions de traïdors al govern valencià.

Tot i la violència verbal de l'extrema dreta, el moment més tens de la Processó Cívica s'ha viscut amb l'intent del col·lectiu de bombers de sumar-se a la marxa i així donar més visibilitat a la seva reivindicació salarial, una temptativa que la policia ha impedit de manera contundent.