El gendre de Zaplana atribueix l'ingrés de 2,2 milions des de Suïssa a una operació amb Amancio Ortega

Luis Iglesias, gendre d'Eduardo Zaplana, ha afirmat aquest dimarts que 2,2 milions d'euros ingressats en un compte del qual és cotitular amb la seva dona procedeixen de la venda d'un edifici a l'empresari Amancio Ortega, fundador d'Inditex. Així ho ha dit durant la seva declaració davant la jutge que instrueix el cas Erial, María Isabel Rodríguez, que investiga el suposat cobrament per part de l’excap del Consell i dels seus col·laboradors de 17 milions en comissions derivades de les concessions d'ITV i parcs eòlics del País Valencià.

Rodríguez va incorporar ara fa un any a la causa en qualitat d'imputats María Zaplana, filla de l’expresident, i el seu marit, Luis Iglesias, atès que considera que els dos podrien haver col·laborat amb l’expresident en el repartiment de fons, a més de ser beneficiaris de part d’aquests diners.

Iglesias ha afirmat que l’origen dels 2,2 milions d'euros, ingressats en un compte del Banc de Sabadell compartit amb María Zaplana, és Suïssa, i que corresponen als dividends que va obtenir de la venda d'un edifici a l’empresari Amancio Ortega. Concretament, ha declarat que es tracta de les primes que va cobrar d'un fons internacional en el qual participava, a partir de la venda d'un edifici situat a la Gran Via de Madrid a Ortega per 400 milions d'euros. Iglesias, que es dedica professionalment a gestionar fons d'inversió internacionals, ha defensat que l'operació va ser completament legal i transparent per a l'Agència Tributària.

Donacions de 600.000 euros

Per part seva, Rosa Barceló, dona d'Eduardo Zaplana, i María, la seva filla, han atribuït a “errors” les seves respectives imputacions en el sumari. Amb tot, María Zaplana ha reconegut haver rebut prop de 600.000 euros en una donació dels seus pares, diners que va utilitzar per a la compra d'habitatges.

Finalment, la secretària personal de l’expresident valencià, Mitsuko Henríquez, ha declarat que les operacions econòmiques per les quals és investigada van ser dutes a terme per ordre de Zaplana i que els 50.000 euros en efectiu trobats al despatx de l'expresident valencià a l'empresa Telefònica, a Madrid, eren per a imprevistos, com ara viatges, restaurants i despeses mèdiques.