La mort en un xoc contra una benzinera d'una jove valenciana i la seva exparella va ser un cas de violència masclista

La Delegació del govern espanyol al País Valencià ha confirmat que la jove Andrea Carballo, que va morir a Benicàssim (Plana Alta) després que el vehicle en què viatjava amb la seva exparella xoqués contra una benzinera, va ser víctima d'un nou episodi de violència masclista. Amb el cas d'Andrea Carballo, la xifra de dones mortes per les seves parelles o exparelles durant l'any 2017 al País Valencià s'ha elevat a vuit, i a 49 a tot l'Estat.

En el moment de l'assassinat de la noia, la seva exparella, de 29 anys, també mort en la col·lisió, estava sent investigada per tres delictes de lesions contra Carballo arran d'una denúncia interposada per la veïna de Vila-real (la Plana Baixa) dies abans.

El succés es va produir el 23 de desembre cap a les 6.45 hores, quan el turisme en què viatjaven Carballo i la seva exparella va sortir de la via i va topar contra una benzinera situada a la carretera N-340 del terme de Benicàssim, fet que va provocar que el vehicle s'incendiés.

Mostres de dol

L'Ajuntament de Vila-real ha convocat un ple extraordinari i ha decretat tres dies de dol oficial després de la confirmació que la mort de Carballo ha estat un cas de violència masclista. A més, aquest migdia a les 12.00 hores s'ha realitzat una concentració de tres minuts de silenci per "condemnar i rebutjar l'assassinat d'Andrea i de totes les víctimes de violència masclista".

El govern valencià i la Delegació del govern espanyol al País Valencià també han guardat tres minuts de silenci per condemnar l'assassinat per violència masclista de la jove de Vila-real.