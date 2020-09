Important descens dels contagis al País Valencià amb 377 positius durant el cap de setmana

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 377 nous positius durant el cap de setmana. Aquesta xifra representa un important descens dels contagis al País Valencià després que divendres passat s'arribés a la dada més alta de tota la pandèmia: 960. D'aquesta manera, d'ençà que va començar la crisi sanitària, s'han registrat 31.739 casos.

La que acostuma a ser la xifra positiva de la jornada, en aquesta ocasió, encara ho és amb més força. Des de l'última actualització, el departament que dirigeix Ana Barceló ha sumat 1.214 noves altes. Per tant, el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia al País Valencià se situa en 32.966.

Malgrat tot, Sanitat també ha informat de cinc noves víctimes mortals i el total de defuncions creix fins a les 1.561 persones. Al seu torn, als hospitals valencians hi ha 502 persones ingressades (+38), 79 de les quals a l'UCI (+7). Segons la conselleria, en aquests moments, hi ha 6.159 casos actius, és a dir, un 15,14% del total.

El nombre de brots també ha disminuït respecte a dies anteriors i s'han notificat 19 nous brots que afecten 115 persones. Els dos més nombrosos s'han registrat a la ciutat d'Alacant, un dels quals amb 13 afectats de caràcter social i l'altre amb 11 afectats d'origen laboral. També destaca un altre brot amb 11 casos d'origen social a Albalat dels Sorells (Horta).

La conselleria de Sanitat ha informat que, actualment, hi ha algun cas positiu en 54 residències de persones grans, deu centres de persones amb diversitat funcional i cinc centres de menors. Tot i no concretar xifres, el departament de Barceló assegura que el 72,5% de les residències amb contagiats té tres o menys positius, mentre que el 45% de centres registra un únic cas. Durant aquest cap de setmana, entre els residents dels geriàtrics s'han registrat quatre positius i dues víctimes mortals, mentre que entre els treballadors hi ha hagut nous contagis.