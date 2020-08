El País Valencià manté el ritme de contagis del mes d'abril i suma 344 nous positius

El ritme de contagi de coronavirus continua creixent al País Valencià i està ja en les xifres de la primera quinzena d’abril, tot i que amb la realització de molts més tests. Així ho ha confirmat avui la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que ha informat que aquest divendres s’han detectat 344 nous positius, 167 més que ahir. El nombre total de casos certificats amb proves PCR des de l'inici de la pandèmia és de 14.796. Pel que fa als brots, n'hi ha nou més. En concret, a Dénia, Algemesí, Elda, Sant Antoni de Benaixeve, dos a Burjassot i tres a València. Tots són petits nuclis de contagi, ja que cap supera els set infectats.

Ara per ara al País Valencià hi ha 2.073 casos actius (128 més que ahir), 160 persones ingressades als hospitals (+30) i 15 a l'UCI (+3). Més positiva és la dada de defuncions, ja que no s'ha registrat cap mort, circumstància que manté el nombre total de víctimes en 1.481. També alleugereix la pressió sobre els hospitals les 284 altes registrades aquest divendres, 184 més que ahir.

En relació amb les residències, n'hi ha 16 amb almenys un cas positiu, tot i que la conselleria no especifica la quantitat total en cada centre. Als 16 geriàtrics cal sumar-hi dos centres de menors i dos espais que atenen persones amb diversitat funcional, que també tenen almenys un contagi.