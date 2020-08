Els contagis continuen disparats al País Valencià amb 485 nous positius

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat aquest divendres de la detecció al País Valencià de 485 nous positius de coronavirus, 177 més que ahir. Es tracta d’un gran augment d’infectats i equival als registrats en els moments àlgids de la pandèmia. La diferència amb la situació dels mesos de març i abril és que ara es fan moltes més proves i es registren molts menys ingressos hospitalaris fruit de la rebaixa en l’edat mitjana dels ciutadans contagiats. El nombre total de casos certificats amb proves PCR des de l'inici de la crisi sanitària és de 16.791.

Ara per ara, al País Valencià hi ha 2.918 casos actius, 218 persones ingressades als hospitals (+17) i 24 a l'UCI (+4). En relació amb les altes hospitalàries, se n'han registrat 264 més, 20.640 des de l’inici de la crisi sanitària. Gairebé l’única dada positiva d’aquest divendres és que durant les últimes 24 hores no s’ha registrat cap mort, circumstància que manté la xifra de víctimes en 1.486. Pel que fa als brots, n'hi ha 13 més, tots amb menys d’11 positius, que sumen en total 193 nuclis de contagi actius, gairebé un terç a la ciutat de València.

En relació amb les residències, n'hi ha 19 amb almenys un cas positiu, una menys que ahir, tot i que la conselleria no especifica la quantitat total en cada centre. També tenen ciutadans infectats per coronavirus dos centres de menors i cinc espais que atenen persones amb diversitat funcional. La conselleria tampoc informa de la quantitat total en cadascun. A les residències no s’ha registrat cap nou positiu.