"S'aplana la corba de la segona onada" al País Valencià, que tornarà a prorrogar el tancament perimetral

"La corba s'ha aplanat, tot i que encara no l'hem doblegada". És el resum de la incidència del coronavirus al País Valencià que aquesta tarda ha fet la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que com cada dimarts ha comparegut per valorar l'evolució la pandèmia. Atès que la millora de les dades és encara "insuficient", Barceló ha avançat que el Consell mantindrà fins al 9 de desembre les mesures actuals, entre les quals hi ha el tancament perimetral.

La consellera també ha destacat que la transmissió del virus al País Valencià és la menor dels territoris peninsulars i que només és superior a la que es registra a les Illes Balears i les Illes Canàries. En concret, durant els últims set dies la taxa d'incidència per cada 100.000 habitants al País Valencià ha sigut de 91,93 persones, mentre que la de l'Estat ha sigut de 200,83. En el cas dels últims 14 dies, la taxa valenciana ha sigut de 284,29 persones, mentre que l'estatal ha sigut de 470,26.

42 noves víctimes mortals, la xifra més alta de la segona onada

Ana Barceló ha informat que s'han produït 42 noves víctimes mortals, quatre de les quals en residències. D'aquests morts, quatre eren usuaris de residències i tenien entre 68 i 96 anys. L'edat de la resta de víctimes era d'entre 57 i 97 anys. Es tracta, en tot cas, de la xifra més alta registrada després de l’estiu, en el que ja es coneix com a segona onada. A l’abril en una mateixa jornada hi va haver 68 defuncions per covid. El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia s'eleva ja a 2.107, 684 dels quals en residències.

La consellera també ha comunicat que s'han registrat 1.850 nous positius. Des de l’aparició del virus el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 85.395 persones. Amb tot, la dada que més preocupa continua sent la dels ciutadans hospitalitzats, que ja arriben a 1.618 (-43). D'aquests, 282 (-1) són a les UCI. En total ara mateix hi ha 15.815 casos actius. D'altra banda, hi ha hagut 1.563 altes i 78.098 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 87 (+7) centres de gent gran, en 15 (-2) centres de persones amb diversitat funcional i en quatre centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 72 positius (45 residents i 27 treballadors) i quatre víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 41 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.