El País Valencià suma 18 noves víctimes mortals, la majoria en residències

El País Valencià ha notificat aquest dimarts 18 noves víctimes mortals per coronavirus, deu de les quals en residències. També ha informat de 2.185 nous positius. Des de l'inici de la pandèmia, a començaments d'any, el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 95.970 persones, i el de víctimes mortals, de 2.265.

Atès que la pressió hospitalària continua reduint-se, un dels nuclis de més preocupació ara són els geriàtrics. De fet, hi ha almenys un cas positiu en 87 centres de gent gran, en 15 centres de persones amb diversitat funcional i en quatre centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 85 positius (55 residents i 30 treballadors) i deu víctimes mortals.

Pel que fa als hospitals, hi ha 1.481 persones ingressades. D'aquestes, 299 són a les UCI. En total, ara mateix hi ha 15.716 casos actius. D'altra banda, hi ha hagut 1.705 altes i 88.891 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia. Finalment, s'han notificat 42 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.