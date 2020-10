Un brot de covid-19 en una festa obliga a suspendre les classes a la Universitat Politècnica de València

Una festa al col·legi major de la Universitat Politècnica de València (UPV) en què no es va respectar la distància social ni es va utilitzar la mascareta hauria causat el brot de coronavirus que ha obligat aquest dilluns a suspendre les classes presencials als prop de 25.000 estudiants del campus de Vera de la UPV. Com a mínim durant aquesta setmana la docència es durà a terme de manera virtual.

Ho ha anunciat aquest dilluns el rector, Francisco Mora, que ha comparegut amb la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, per explicar les mesures i informar dels "brots independents" que han generat els estudiants que hi van participar. Segons Pascual, la festa i el contagi massiu que s'hi va produir han comportat que hi hagi també afectats alumnes d'altres universitats. La consellera ha apel·lat a la responsabilitat i a la conscienciació dels joves perquè no es tornin a produir casos com aquest. Per la seva banda, Mora ha anunciat que la Universitat Politècnica de València obrirà expedients informatius als estudiants que van participar en la celebració.

"Falta de col·laboració" dels estudiants

La secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, ha explicat aquest matí en una entrevista a À Punt que hi havia alumnes contagiats de la Universitat de València, de la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir i de la Universitat CEU San Pablo, alguns dels quals residien també al col·legi major Galileo Galilei. Navarro també ha detallat que Salut Pública investiga en total quatre festes del col·legi major com a possible origen del brot i ha criticat "la falta de col·laboració" dels universitaris implicats per haver amagat inicialment la seva participació en les celebracions privades.

La UPV i la conselleria ja han fet 700 proves PCR, de les quals l'administració i la universitat en saben el resultat de prop de 200. Encara que ni Mora ni Pascual han facilitat xifres sobre el total de positius detectats, sí que han reconegut que els índexs de positius eren elevats. Les dades concretes podrien ser públiques aquest mateix dilluns.

Al col·legi major Galileo Galilei hi resideixen prop de 650 estudiants. L'edifici està situat al campus de Vera, que acull 25.000 dels més de 27.000 alumnes que estudien a la UPV. La Politècnica és el segon centre universitari del País Valencià, només superat per la Universitat de València amb 48.000. Completen l'oferta pública d'estudis superiors la Universitat d'Alacant amb 25.500, la Universitat Jaume I de Castelló amb 14.000 i la Miguel Hernández d'Elx amb 13.000.