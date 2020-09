Confirmen un nou crim masclista: una dona trobada morta en un maleter a València

La Delegació del govern espanyol contra la violència de gènere ha confirmat un nou crim de violència masclista, el d'una dona trobada en un maleter al barri de Patraix, a València.

Segons han informat, es tracta d'una dona de 33 anys. El seu cos va ser trobat sense vida el dia 29 d'agost en el maleter del seu propi vehicle després de, suposadament, haver estat assassinada per la seva parella el 23 d'agost.

La víctima no tenia fills menors d'edat i no hi ha constància de denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte autor dels fets, segons la mateixa font.

La parella va ser detinguda aquest mateix dijous per la policia a Ginebra (Suïssa), a l'estació central de la ciutat quan es disposava a agafar un tren per sortir del país, segons va informar la policia. L'home va desaparèixer just quan els amics de la jove no aconseguien localitzar-la.

La recerca va començar el 24 d'agost, quan es va tenir la primera informació de la desaparició d'una jove a València. Aquestes gestions es van intensificar amb l'aparició del cadàver de la dona a l'interior d'un vehicle el dia 31.

Després de diverses investigacions, es va poder determinar que el presumpte autor dels fets podria estar amagat en una localitat de la frontera francosuïssa, i es va activar la corresponent ordre internacional de detenció i els mecanismes de col·laboració internacional per a localització de fugitius, asseguren.

Finalment, aquest dijous es va detenir la parella de la víctima. Amb aquest crim, el nombre de dones assassinades per violència de gènere a tot l'Estat ascendeix a 31 el 2020, i a 1.064 des del 2003, segons les xifres de la Delegació del govern contra la violència de gènere.

La delegada del govern espanyol al País Valencià, Gloria Calero, presidirà aquest divendres a les 11.30 hores un minut de silenci. El govern valencià també ha convocat tres minuts de silenci a les 12 hores a les portes del Palau de la Generalitat.