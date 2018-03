L'alcalde d'Alacant serà jutjat pel presumpte fraccionament de contractes

La secció segona de l'Audiència d'Alacant ha confirmat el processament de l'alcalde d'aquesta localitat, el socialista Gabriel Echávarri, i dos assessors pels presumptes delictes de prevaricació i usurpació de funcions en l'anomenat cas Comerç.

La resolució, a la qual ha tingut accés Efe, desestima els recursos presentats pels tres investigats contra l'acte d'obertura de procediment abreujat que va dictar al novembre la jutge María Luisa Carrascosa. La causa judicial està relacionada amb el presumpte fraccionament de 14 factures per treballs i serveis vinculats a la gala de comerç del Nadal del 2016 i a la promoció dels mercats municipals, per un import total de 144.160 euros.

La titular del jutjat d'instrucció nou d'Alacant, María Luisa Carrascosa, va obrir al novembre un procediment abreujat contra l'alcalde i dos assessors municipals, Eduardo Díez i Pedro de Gea. La magistrada entén que les contractacions haurien d'haver-se dut a terme a través d'un concurs públic i que el fraccionament va convertir l'actuació de l'Ajuntament en "arbitrària", ja que va beneficiar professionals elegits "per pròpia voluntat, amb perjudici dels principis de publicitat i lliure concurrència".

L'alcalde, també investigat en una altra causa per suposada prevaricació per l'acomiadament d'una funcionària, com els assessors haurà de seure al banc dels acusats per aquestes presumptes irregularitats. Abans, la magistrada instructora haurà de traslladar la causa a la fiscalia i l'acusació particular, que exerceix el PP, perquè formulin els seus escrits de conclusions i després decretar l'obertura de judici oral.