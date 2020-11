El líder d'España 2000 es querella contra el autors de 'La mort de Guillem' per delicte d'odi

El president del partit ultradretà España 2000, José Luis Roberto, ha presentat una querella contra els autors de la pel·lícula La mort de Guillem, el film que narra l'assassinat del jove antifeixista valencià Guillem Agulló l'11 d'abril del 1993. Acusa el director de la pel·lícula, Carlos Marqués-Marcet, els guionistes Roger Danès i Alfred Pérez Fargas, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d'un delicte d'odi perquè considera que se l'assenyala "com a possible autor intel·lectual o capo d'aquesta trama criminal mai descoberta que es pretén revelar".

En l'escrit, difós pel partit ultra a la seva web, Roberto qualifica el film de "pel·lícula documental" i destaca que inclou imatges reals del judici, conferències de premsa o fotogrames. En aquest sentit, retreu que se l'associï al crim tan sols "per tenir (suposadament) idees polítiques semblants a les del criminal", i lamenta que únicament se l'anomeni a ell com a hipotètic inductor d'una "confabulació" per assassinar Guillem Agulló.

La querella ha estat rebuda amb sorpresa per l'equip de la pel·lícula. Per a un dels dos guionistes, Alfred Pérez Fargas, l'actuació de Roberto només pretén aconseguir visibilitat i confia que la querella sigui arxivada ràpidament. "El cert és que molesta una mica que aconsegueixin aquesta notorietat tan sols interposant una querella", ha explicat a l'ARA Pérez Fargas, que considera que els mitjans de comunicació "no haurien de donar veu" a un fet, a un procés judicial, a hores d'ara, tan sols hipotètic.

Sobre les acusacions de Roberto, el coguionista de La mort de Guillem ha respost que a la pel·lícula apareixen molts articles de premsa i imatges i, sobretot, ha destacat que els diàlegs i les paraules que cita el president del partit ultradretà per sustentar la seva querella són les d'un "personatge d'una pel·lícula".

'La mort de Guillem', gran triomfadora dels Premis de l'Audiovisual Valencià

La querella contra els autors de La mort de Guillem arriba just quan la pel·lícula ha estat la gran triomfadora de la tercera edició dels Premis de l'Audiovisual Valencià, celebrada aquesta cap de setmana passat, en què ha aconseguit els guardons a millor llargmetratge, a millor actriu protagonista per a Gloria March –que interpreta la Carme, mare de Guillem Agulló– i a millor guió per a Roger Danès i Alfred Pérez Fargas.